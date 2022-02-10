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Sinema - Evlen Benimle

AA - Güncel
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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek.

"Evlen Benimle"

Jennifer Lopez, Owen Wilson, Sarah Silverman ve Chloe Coleman'ın başrollerinde oynadığı "Evlen Benimle", romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Yönetmen koltuğunda Kat Coiro'nun oturduğu filmde Lopez, müziğin süper starı Kat Valdez rolünde, Owen Wilson ise matematik öğretmeni Charlie Gilbert rolünde, evlenmeye ve birbirlerini daha sonra tanımaya karar veren iki yabancıyı canlandırıyorlar.

Sinema - Evlen Benimle

Sinema - Evlen Benimle

Sinema - Evlen Benimle

AA - Güncel

Jennifer Lopez, Owen Wilson, Türkiye, Film, Güncel, Haberler

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