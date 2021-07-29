Sinema - Düşkapanı

Kerry Harris'in yönetmenliğini yaptığı "Düşkapanı"nın başrollerinde Radha Mitchell, Henry Thomas, Finlay Wojtak-Hissong, Lin Shaye ve Jules Willcox oynuyor.

Kerry Harris'in yönetmenliğini yaptığı "Düşkapanı"nın başrollerinde Radha Mitchell, Henry Thomas, Finlay Wojtak-Hissong, Lin Shaye ve Jules Willcox oynuyor.

Korku ve gerilim türündeki film; üvey çocuğu Josh ile taşra evlerinde bir süre yalnız kalan Gail'in, Josh'ın komşuların evinden mistik bir tılsımı alması sonrası üstesinden gelmesi gereken esrarengiz olayları konu ediniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı