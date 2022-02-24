Sinema - Bir tutam açlık

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5' yerli 10 film vizyona girecek.

Christoffer Boe'nin yönetmenliğini yaptığı, Nikolaj Coster-Waldau, Katrine Greis-Rosenthal ve Flora Augusta'nın başrollerinde yer aldığı "Bir Tutam Açlık" izleyici ile buluşacak.

Danimarka ve İsveç ortak yapımı film, yemek antropolojisi alanında uzman Maggi ve usta şef Carsten çiftinin, Danimarka'nın en iddialı restoranını açma fikriyle yola çıkmalarını konu ediniyor.