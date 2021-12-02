SİNEMA - Aykut Enişte 2 - Haberler
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SİNEMA - Aykut Enişte 2

AA / Kerem Kızıltaş - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Lale Başar, Hakan Yılmaz ve Müfit Kayacan'ın başrollerinde oynadığı "Aykut Enişte 2" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Onur Bilgetay'ın yönetmenliğini üstlendiği devam filmi; Gülşah ile evlenme arifesinde olan Aykut'un, ailenin eski eniştesinin ortaya çıkmasıyla başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

SİNEMA - Aykut Enişte 2

SİNEMA - Aykut Enişte 2

SİNEMA - Aykut Enişte 2

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AA / Kerem Kızıltaş - Son Dakika Haberleri

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