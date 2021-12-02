SİNEMA - Aykut Enişte 2
AA / Kerem Kızıltaş - Haberler | Güncel
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.
Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Lale Başar, Hakan Yılmaz ve Müfit Kayacan'ın başrollerinde oynadığı "Aykut Enişte 2" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Onur Bilgetay'ın yönetmenliğini üstlendiği devam filmi; Gülşah ile evlenme arifesinde olan Aykut'un, ailenin eski eniştesinin ortaya çıkmasıyla başından geçen olaylar etrafında dönüyor.