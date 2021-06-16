Sinem Yıldız kimdir? Sinem Yıldız kaç yaşında, nereli? Sinem Yıldız biyografisi!
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Sinem Yıldız kimdir? Sinem Yıldız kaç yaşında, nereli? Sinem Yıldız biyografisi!

Sinem Yıldız kimdir? Sinem Yıldız kaç yaşında, nereli? Sinem Yıldız biyografisi!
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Kendini Söylemezsen Olmaz programıyla tanıtan Sinem Yıldız küçük yaşlardan itibaren bale ve tiyatro eğitimi almıştır. Peki, Sinem Yıldız kimdir? Sinem Yıldız kaç yaşında, nereli? Sinem Yıldız mesleği nedir? Sinem Yıldız hayatı ve biyografisi nedir?

Kendini Söylemezsen Olmaz programıyla tanıtan Sinem Yıldız küçük yaşlardan itibaren bale ve tiyatro eğitimi almıştır. Peki, Sinem Yıldız kimdir? Sinem Yıldız kaç yaşında, nereli? Sinem Yıldız mesleği nedir? Sinem Yıldız hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SİNEM YILDIZ KİMDİR?

Sinem Yıldız kendini Söylemezsen Olmaz programıyla tanıttı. Sunuculuk yapan Sinem Yıldız aynı zamanda Seda Sayan'ın da yakın arkadaşıdır.

1980 yılında İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelen sunucu Sinem Yıldız bale ve tiyatro eğitimi almış, Kültür Koleji, Ar-El Koleji ve Yenidünya Kolejinde ilköğretim ve ortaokul eğitimlerini tamamlamıştır.

Maltepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım Bölümünden mezun olan Yıldız üniversite döneminde Show Tv'de staj yapmıştır.

Şimdiye dek televizyon ekranlarında magazin programları arasında "Pazar Sürprizi, Sabah Sefası, Still, Adım Adım Türkiye ve Güngör & Sinem Show adında programları sundu.

Daha sonra Flash Tv ekranlarında yayınlanan Ne Çıkarsa Bahtına isimli izdivaç programı sunan Sinem Yıldız en son Star TV'de Hayat Sevince Güzel adlı programı sunmuştur. Günümüzde ise Beyaz TV'de magazin yorumluyor.Ayrıca bir çok festivalde sunucu olarak da yer alan başarılı isim bekardır.

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