Sinem Yıldız kimdir? Demet ve Alişan'a konuk olan Sinem Yıldız kaç yaşında, nereli?
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Sinem Yıldız kimdir? Demet ve Alişan'a konuk olan Sinem Yıldız kaç yaşında, nereli?

15.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:18
Sinem Yıldız kimdir? Demet ve Alişan'a konuk olan Sinem Yıldız kaç yaşında, nereli?

Bugün Demet ve Alişan'a konuk olan Sinem Yıldız merak konusu oldu. 15 Mart 2021 Demet ve Alişan konuğu Sinem Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Sinem Yıldız hayatı ve biyografisi nedir?

Sinem Yıldız kendini Söylemezsen Olmaz programıyla tanıtmıştır. Sunuculuk yapan Sinem Yıldız aynı zamanda Seda Sayan'ın da yakın arkadaşıdır. Bugün Demet ve Alişan'a konuk olan Sinem Yıldız merak konusu oldu. 15 Mart 2021 Demet ve Alişan konuğu Sinem Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Sinem Yıldız hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SİNEM YILDIZ KİMDİR?

Sinem Yıldız kendini Söylemezsen Olmaz programıyla tanıttı. Sunuculuk yapan Sinem Yıldız aynı zamanda Seda Sayan'ın da yakın arkadaşıdır.

1980 yılında İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelen sunucu Sinem Yıldız bale ve tiyatro eğitimi almış, Kültür Koleji, Ar-El Koleji ve Yenidünya Kolejinde ilköğretim ve ortaokul eğitimlerini tamamlamıştır.

Maltepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım Bölümünden mezun olan Yıldız üniversite döneminde Show Tv'de staj yapmıştır.

Şimdiye dek televizyon ekranlarında magazin programları arasında "Pazar Sürprizi, Sabah Sefası, Still, Adım Adım Türkiye ve Güngör & Sinem Show adında programları sundu.

Daha sonra Flash Tv ekranlarında yayınlanan Ne Çıkarsa Bahtına isimli izdivaç programı sunan Sinem Yıldız en son Star TV'de Hayat Sevince Güzel adlı programı sunmuştur. Günümüzde ise Beyaz TV'de magazin yorumluyor. Ayrıca bir çok festivalde sunucu olarak da yer alan başarılı isim bekardır.

Sinem Yıldız kimdir? Demet ve Alişan'a konuk olan Sinem Yıldız kaç yaşında, nereli?
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