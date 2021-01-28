Sinem Usta kimdir? Sinem Usta kaç yaşında, nereli? Sinem Usta hangi dizilerde oynadı?

Canlandırdığı roller ile beğeni toplayan başarılı oyuncu Sinem Uslu, İsmail Cem Televizyon Ödülleri, 2. Türkiye Gençlik Ödülleri gibi ödüllerin sahibi oldu. Sinem Usta kimdir? Sinem Usta kaç yaşında, nereli? Sinem Usta hangi dizilerde oynadı?

SİNEM USTA KİMDİR?

Gözde Sinem Öztürk Uslu, 9 Ocak 1985, İstanbul doğumlu, Türk oyuncu ve sunucu. İstanbul'daki Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sinema bölümü mezunudur. Bugüne kadar 26 kısa metrajlı filmde oynadı ve 8 kısa film çekti. Yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı Arka Sıradakiler adlı dizide Gamze karakterini canlandırdı. 18 Nisan 2014 tarihinde final yapan ve atv'de yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide Şükran'ı oynadı. Ayrı zamanda TRT Türk'te yayınlanan Fikir Atölyesi isimli programı sundu. 2015'te Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde Yasemin karakterini canlandırmıştır.

SİNEM USLU EŞİ

Başarılı oyuncu 2016 yılında film yapımcısı Mustafa Uslu ile evlendi. Mutlu çiftin Mustafa ve Kemal adında ikiz erkek çocukları bulunmaktadır.

SİNEM USLU DİZİ VE FİLMLERİ

2004 Beyaza Boyanmış Siyah Kelimeler,

2006 Aşk Ruleti,

2006 Aloya,

2007 Ayak Altında,

2007 Duvar,

2007-2012 Arka Sıradakiler,

2009 Uygun Adım Aşk,

2010 Dersimiz: Atatürk,

2010 Uçan Melekler,

2012-14 Huzur Sokağı,

2014-15 Hayat Yolunda,

2015 Yusuf Yusuf,

2015-16 Kiralık Aşk,

2016 Paramparça,

2017 Kurtlar Vadisi Vatan,

2017 Ayla,

2018 Diriliş Ertuğrul