Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yardıma muhtaç olanlar için harekete geçti

Kendisi gibi oyuncu Sinem Kobal'la evliliğinden Ekim sonunda baba olan başarılı sanatçı, kızı Lalin'in 40'ının çıkmasıyla kolları sıvadı. İşte ayrıntılar...

Takvim'de yer alan habere göre; Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, birçok aileye erzak dağıtımı yapıp Türkiye'nin dört bir yanındaki miniklere de kırtasiye ve kışlık giysi yardımında bulundu.

İkilinin, yardıma muhtaç ailelerin bulunması için de iki kişilik bir ekip kurduğu öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin