Sındırgı Zabıtadan KDV Denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı gıda ürünlerindeki KDV indiriminin resmi gazetede yayınlaması ile birlikte Sındırgı Zabıta ekipleri de soluğu sahada aldı. Zincir marketler başta olmak üzere, yerel işletmelerde KDV indiriminin etiket fiyatlarına uygulanıp uygulanmadığı konusunda denetimlerini gerçekleştiriyor.

Döviz kuru gibi gerekçelerle çeşitli ürün kalemlerinde fahiş fiyatlar uygulandığı ve kurdaki düşüşe rağmen bunun ürün fiyatlarına yansıtılmadığı iddiaları üzerine zabıta ekipleri rutin olarak denetimlerini sürdürüyordu. KDV indiriminin de uygulanması ile birlikte denetimler sıklaştırıldı.

Haftanın belirli günleri yapılan çalışmaların yanında, zabıta ekipleri başta zincir marketler olmak üzere, söz konusu işletmelerde sürekli denetimler gerçekleştiriyor. '6502 sayılı kanun gereği' etiket, satıştan kaçınma, raf ve kasa fiyat farkı, KDV indirimi denetimleri yapılırken, aykırılık tespit edilmesi durumunda işlem yapılarak konu Ticaret İl Müdürlüğü'ne iletiliyor.

Sadece ilçe merkezi değil kırsal mahallelerde de çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, aralık ayı içerisinde '6585 sayılı kanun kapsamında' fahiş fiyat artışına yönelik olarak ilçe genelinde bulunan tüm işyerleri ve zincir marketleri denetledi. Bunun yanında Tarım İlçe Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Merkezi ekipleri ile birlikte koordineli olarak hijyen, son kullanma gibi denetimlerde aralıksız sürdürülüyor.

Yapılan denetimlerde ilçe esnafının KDV indirimini fiyatlara yansıttığı gözlendi. Aksi durumlarda vatandaşların da tespit ettikleri, kurallara uymayan, indirim gerçekleştirmeyen işletmelerin 153'e bildirmeleri konusunda bilgilendirildi.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına fahiş fiyat artışı, etiket fiyat tutarsızlığı, hijyen, son kullanma tarihi gibi denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için gıda ürünlerinde indirimin yapılması için hayata geçirdiği KDV indirimi sonrasında ekiplerimiz denetimlerini arttırdı. Vatandaşlarımızın mağdur olacağı her türlü olayın karşısındayız. Bu tür durumları fırsat bilen hiç kimseye göz açtırmayacağız. Bu zor günleri de el birliği ile atlatacağız. Vatandaşlarımız da olumsuz durumları lütfen 15

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