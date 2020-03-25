Sındırgı Sosyal Vefa Destek Ekibi çınarların emrinde
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Zafer Oktay, Sındırgı, Güncel

Sındırgı Sosyal Vefa Destek Ekibi çınarların emrinde

65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı olan ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların ihtiyaçları Sındırgı Sosyal Vefa Destek ekibi tarafından giderilmeye başlandı.

25.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:06
Sındırgı Sosyal Vefa Destek Ekibi çınarların emrinde

Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, belediye başkanı Ekrem Yavaş ve ilçe de bulunan kamu kurum ve kuruluşları amirleri ile gerçekleştirilen toplantı sonrası anında faaliyete başlayan ekipler ulu çınarların taleplerini karşılamaya devam ediyor. Zabıta, Polis, Jandarma, belediye ve kaymakamlık personellerinden oluşan ekiplere mahalle muhtarları, imamlar, gönüllü vatandaşlar da yardımcı oluyor.

Sındırgı Sosyal Vefa Destek ekibi, korona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Marketten, ilaca, evde bakımdan, temizliğe kadar kimsesi bulunmayan vatandaşların taleplerini yerine getiren ekiplerden vatandaşlarda oldukça memnun.

Başkan Yavaş "Ulu Çınarlarımızın Kültürüne, Bilgilerine İhtiyacımız Var."

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " Dünyada yayılan korona virüsü maalesef ülkemizi de etkiledi. Bütün kamu kurum ve kuruluşları seferber oldu. Şu anda artık işin boyutu o noktaya geldi ki işyerleri kapandı, 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın sağlığını korumak için çıkma yasağı konuldu. Hijyen şartlarına, dezenfekte durumlarına dikkat ediyoruz. Tam bir teyakkuz halindeyiz.65 yaş üzerindeki vatandaşlarımız evden çıkamayınca onların ihtiyaçlarını görebilecek bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz.Bugün 153 Zabıta, 155 Polis, 156 Jandarma telefonlarını vatandaşlarımıza bildirerek burada her hangi bir ihtiyaç durumunda, imamlarla, muhtarlarla bir irtibatla beraber vefa destek hattını aktif hale dönüştürdük. Halkımız hiç endişe etmesinler, biz her daim hazırız. Bütün kamu kurum ve kuruluşları ile muhteşem bir organizasyon içerisinde her daim onların kapısındayız. Ulu çınarlarımız olarak tabir ettiğimiz büyüklerimiz bizler için önemli. Onların kültürüne, bildiklerine samimiyetine ihtiyacımız var. Bu yüzden devletimiz her türlü imkânlarıyla da onların yanlarında oldu. Eve hapsederek zulüm yapmak değil amaç, risk grubunda bulunan yaşlılarımızın korunmasını sağlayarak bu virüs belasını bir an önce atlatmak. Vatandaşlarımızın her bir ferdi bizim için değerli. Siz yeter ki evde kalın sosyal vefa destek ekiplerimiz hizmetinizde. Bu zorluğu da birlikte atlatacağız." Şeklinde konuştu.

Kaymakam Oktay " Devletimizin Bütün İmkanları Vatandaşlarımızın Emrinde "

İlçe kaymakamı Zafer Oktay ise " 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına İçişleri bakanlığımız tarafından sokağa çıkma yasağı konuldu. Bizler de kısıtlaması olan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarına cevap vermek, yanlarında olmak adına sosyal vefa destek ekibimizi oluşturduk. Vatandaşlarımızın ne derdi olursa olsun, evlerinden çıkmadan özellikle o bölgede bulunan muhtarlarımızla, imam arkadaşlarımızla beraber bu desteklerimizi sonuna kadar sağlamış olacağız. İlçe olarak tedbirliyiz. Güzel çalışmalarda bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Devletimizin bütün imkanları vatandaşlarımızın emrinde. Biz 7/24 yanlarındayız. Evde kalın sağlıklı kalın. " sözlerine yer verdi.

Sındırgı Sosyal Vefa Ekibine gelen 300 üzerindeki talep anında yerine getiriliyor. Vatandaşlar da uygulamadan oldukça memnun.

Kaynak: Bültenler

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