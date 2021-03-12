Sindelhöyük'te korkutan yangın
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Sindelhöyük'te korkutan yangın

12.03.2021 14:24 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:36
Sindelhöyük'te korkutan yangın

Kayseri'nin Develi İlçesi Sindelhöyük mahallesinde meydana gelen yangında maddi hasar oluştu.

Kayseri'nin Develi İlçesi Sindelhöyük mahallesinde meydana gelen yangında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Ebeveyn odasının yandığı olayda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Sindelhöyük'te korkutan yangın
Sindelhöyük'te korkutan yangın
Sindelhöyük'te korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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