Sindelhöyük Mahallesindeki içme su hattı yenileniyor

Kayseri Su ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı (KASKİ) tarafından Sindelhöyük Mahallesindeki içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarına başlandı.

Kayseri Su ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı (KASKİ) tarafından Sindelhöyük Mahallesindeki içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarına başlandı.

Ekonomik ömrünü tamamlamış olan 3 bin 350 metrelik hattın Q250 mm çapında çelik borularla yenileneceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Sindelhöyük Mahallemiz için büyük önem arz eden bu hizmeti bizlere ulaştıran başta kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Dr. Memduh Büyükkılıç ve KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir'e ve ekiplerine çok teşekkür ediyor, Sindelhöyük Mahallemize ve Develimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı