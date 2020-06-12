Sincik balı lezzetini geven çiçeğinden alıyor
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Sincik balı lezzetini geven çiçeğinden alıyor

Sincik balı lezzetini geven çiçeğinden alıyor Adıyaman'ın Sincik ilçesinde üretilen organik Sincik balı lezzetini geven çiçeğinden alıyor.

Sincik balı lezzetini geven çiçeğinden alıyor
12.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:20

Sincik balı lezzetini geven çiçeğinden alıyor

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde üretilen organik Sincik balı lezzetini geven çiçeğinden alıyor.

Yaklaşık 35 yılından beri arıcılıkla uğraştığını söyleyen Sincik Arıcılar Derneği Başkanı Mahmut Öztürk, Türkiye'nin en kaliteli balları arasında yer alan Sincik balının lezzetini geven çiçeğinden aldığını söyledi.

Başkan Öztürk, "İlçemiz coğrafi yapısı itibariyle dağlık bir bölgede, dolayısıyla geniş arazilerimiz yok, ancak 2 bin 500 metre yükseklikteki dağlarımız geven bitkisi ile örtülü. Buda arıcılarımızın daha kaliteli bal üretmesine vesile oluyor. Balımızın kalitesini artırmak ve hak etiği değere ulaşmasını sağlamak amacıyla 2013 yılında dernek çatısı altında bir araya gelerek ilk adımı atmıştık. Derneğimiz 7 yıldır faaliyet gösteriyor. 2013 yılında ilçemizde toplamda 2 bin adet arılı kovan vardı, şu an ilçemizdeki arılı kovan sayısı 25 bin oldu. Bu süre zarfında ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile GAP Bölge Kalkınma İdaresine sunduğumuz projeler ile çiftçilerimize yaklaşık 5 bin adet yüzde 70 hibeli organik kovan desteği sağladık. Devletimizin desteğiyle aldığımız bu organik kovanlar ile arıcılarımız organik arıcılığa geçiş yapmaya başladılar. Şuan arıcılarımızın bir kısmı organik üretime başladı, yaklaşık 5 bin adet kovanda organik bal üretimi yapılmaktadır. Hedefimiz 2023 yılında 100 bin adet kovan ile organik bal üretmektir. Yaptığımız projelerimiz destek veren Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın başta olmak üzere, milletvekillerimize, valimize, kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Manşet

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