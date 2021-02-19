Sincar'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen PKK'lı tutuklandı
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Sincar'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen PKK'lı tutuklandı

19.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:17
Sincar'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen PKK'lı tutuklandı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü PKK/KCK'nın, sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım tutuklandı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü PKK/KCK'nın, sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım tutuklandı.

İbrahim Parım, Irak'ın Suriye sınırında yer alan PKK/KCK'nın kontrolündeki Sincar'da MİT'in operasyonuyla yakalanarak, 10 Şubat'ta Türkiye'ye getirildi. 2015 yılında terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldığı tespit edilen Parım, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Parım, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Parım'ın, uyuşturucu suçundan kaydı, hırsızlık suçundan da yakalama kararının bulunduğu belirtildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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