Sincan Belediye Başkanı Ercan, konuk olduğu tv programında açıklamalarda bulundu

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, konuk olduğu bir televizyon programında Sincan Belediyesinin kadına verdiği önemi ve kadınlar için yapılan faaliyetleri anlattı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, konuk olduğu bir televizyon programında Sincan Belediyesi'nin çalışmalarından ve projelerinden bahsetti. Programın ana gündem ise maddesi kadınlardı. Başkan Ercan, kadınlar ilgili konularda özellikle hassasiyet gözettiklerini belirterek, "Kadın bakışından, kadın elinden faydalanmak lazım. Sincan'da kadınlarımız için 15 tane Hanımlar Konağımız var. Üreten hanımlar pazarımız var, belediyemizin göz nuru. Kadınlarımız burada sattıkları ürünlerle evlerine katkıda bulunur. Şimdi yeni bir program başlattık "Kadın Kadına Aile Sohbetleri" adlı. Uzman konuklar geliyor, sohbet ediyorlar. Sonrasında Ankara Gezisi düzenleniyor. Kadınlarımız için ne yapsak az" dedi.

"Bebek kütüphanemiz var"

Anneler ve bebekleri için Sincan Bebek Kütüphanesi'nin önemine dikkat çeken Başkan Ercan "Bebek kütüphanemiz var. Oyun alanları, kitaplar, İngilizce, anne-çocuk etkinliği, aile danışmanlığı, eğitimler yer alıyor" sözleriyle bebekler ve annelerinin birlikte hem öğrenip hem eğlendiğini ifade etti.

"Matematik Müzesi yaptık"

Gençler için yapılan projelere de değinen Başkan Ercan, "Matematik Müzesi yaptık. Matematik korkulacak bir şey değil. Bu müzede bunu anlatıyoruz. Matematiği soyut olmaktan çıkartıp somut haline getiriyoruz" derken yakın zamanda ünlü driftçilerin de katıldığı bir etkinlikle tanıtımı yapılan Sincan drift ve drag pistlerinde de bahsederek "Gençler bize yer gösterin dediler. 20 dönümlük bir pist yapıyoruz. Alt yapısını tamamladık. Asfaltını atacağız" diye konuştu.

"Sıfır atık bizim mottomuz"

Başkan Ercan, belediyenin çalışmalarını ve bu zamana kadar yapılan yardım ve projelerinden bahseden Başkan Ercan, "Sıfır atık, geri dönüşüm yenilenebilir enerji, iklim değişikliği, sokak hayvanları bizim mottomuz. Bunların yanında tarımsal potansiyelin artması, akıllı şehir konularında da öncü belediye olmalıyız. Tüm çiftçilerimize tohum desteğinde bulunduk. Toprak analiz cihazı verdik. Toprağın neye ihtiyacı olduğunu belirliyor böylece tasarruf elde ediliyor. İleri tarım tekniklerini Sincan'a getiriyoruz. 3 yıldır sosyal destek kartımız var. Kırtasiyeden gıdaya her şeyi alabiliyorlar. Hayır Çarşımız var. Yine gıda kırtasiye hatta gelinlik damatlık kadar ihtiyacı olan vatandaşlarımız gelip seçiyor. Bin 250 kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz. 10 bin çorba dağıtıyoruz. Sincan Belediyesi gönlü zengin bir belediye" ifadelerine yer verdi. - ANKARA