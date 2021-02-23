Sınavlar iptal olacak mı? Sınavlar iptal mi? Sınavlar olacak mı? Lise sınavları olacak mı?

Yüz yüze eğitim ile birlikte sınavlar nasıl olacak? Yapılamayan lise sınavları iptal mi? Sınavlar ne zaman? Sınavlar olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamaları!

Pandemi nedeniyle yapılamayan sınavlar ne zaman yapılacak? Sınavlar iptal olacak mı? Sınavlar iptal mi? Sınavlar olacak mı? Lise sınavları olacak mı?

SINAVLAR İPTAL Mİ?

Lisenin ilk döneminde sınavların yapılamaması sonrası konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,"Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin yüzde 40'ı, yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik.

SINAVLAR NE ZAMAN?

Lise sınavlarının iptalinin söz konusu olmadığını dile getiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,Liselerde tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler, 19 Mart Cuma gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak. ifadelerine yer verdi.