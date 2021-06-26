SINAVA GEÇ KALMAMAK İÇİN KOŞA KOŞA GELDİLER
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SINAVA GEÇ KALMAMAK İÇİN KOŞA KOŞA GELDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna son anda yetişen bazı öğrenciler, sınavın yapılacağı okula koşarak geldi.

İZMİT'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna son anda yetişen bazı öğrenciler, sınavın yapılacağı okula koşarak geldi. İzmit'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), 10.15'te başladı. Öğrenciler sabah erken saatlerde sınavın yapılacağı okulların önüne geldi. Yapılan kontrollerin ardından okul bahçelerine alınan öğrenciler, işlemlerinin ardından da sınav salonlarına girdi. Sınava girecek bazı adayların sınavın yapılacağı okula koşa koşa geldiği görüldü. Saat 10.00'da kapıların kapanmasının ardından, ilk oturum 10.15'te başladı. Sınavların yapılacağı okulların bahçesine alınmayan velilerin, okul çevresinde heyecanlı bir şekilde bekledikleri ve dua ettikleri görüldü.

Göüntü Dökümü

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-Sınavın yapılacağı okulun önünden görüntüler

-Kapı önlerinde bekleyen veliler

-Sınava koşarak gelen öğrencilerin görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

SINAVA GEÇ KALMAMAK İÇİN KOŞA KOŞA GELDİLER
SINAVA GEÇ KALMAMAK İÇİN KOŞA KOŞA GELDİLER
SINAVA GEÇ KALMAMAK İÇİN KOŞA KOŞA GELDİLER
SINAVA GEÇ KALMAMAK İÇİN KOŞA KOŞA GELDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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