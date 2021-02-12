Sinan Güleryüz kimdir? Sinan Güleryüz kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Şarkıları nelerdir?
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Sinan Güleryüz kimdir? Sinan Güleryüz kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Şarkıları nelerdir?

12.02.2021 14:48 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:53
Sinan Güleryüz kimdir? Sinan Güleryüz kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Şarkıları nelerdir?

Sinan Güleryüz 17 Şubat 1986 yılında, Ankara'da doğan, Türk müzisyen, manken ve eski sporcudur. Sinan Güleryüz kimdir? Sinan Güleryüz kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Şarkıları nelerdir? Sinan Güleryüz hayatı ve biyografisi nedir?

Sinan Güleryüz 17 Şubat 1986 yılında, Ankara'da doğan, Türk müzisyen, manken ve eski sporcudur. Sinan Güleryüz kimdir? Sinan Güleryüz kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Şarkıları nelerdir? Sinan Güleryüz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SİNAN GÜLERYÜZ KİMDİR?

Sinan Güleryüz 17 Şubat 1986 yılında, Ankara'da doğan, Türk müzisyen, manken ve eski sporcudur.

KARİYERİ

1986 yılında Ankara'da doğan Güleryüz Selanik göçmenidir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra profesyonel sporcu olarak çalışmış ve boks ile voleybol branşlarında milli sporcu olmuştur. Sonrasında ise spor kariyerini sonlandıran Güleryüz, İstanbul'a gelerek burada çeşitli müzik eğitimleri aldı. Katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında ünlenen Güleryüz, şu anda müzisyen olarak kariyerini sürdürmektedir.

İlk teklisini 2018 yılında Bora Öztoprak'ın Deli Yar şarkısı ile yapan Sinan Güleryüz; Cosmopolitan, Men's fitness ve Men's health dergilerinde kapak modeli olarak çıktı.Eşi Özge Özder ile yaptığı Senle Ben ve Biz Bize şarkıları sanatçıya ödüller kazandırmıştır.

ŞARKILAR

Senle Ben (2018)

Deli Yar (2018)

Biz Bize (2019)

Yalı Çapkını (2019)

Gidersen Eğer (2020)

Aşk Sensiz de Gülüyor (2020)

Meleklerin Sözü Var

Sorma Neden

Kara Çiçeğim

Sadem

Yani

Vay

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