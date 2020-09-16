Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?
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Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?

Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'ye sosyal medya hesabından tepki gösteren Sinan Akçıl, "Gücün herhalde o amcaya yetiyor. Bana da yeter miydi acaba o güç karşısına çıksam?" ifadelerini kullandı.

16.09.2020 14:56 | Son Güncelleme: 16.09.2020 15:37

Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusunu öldüresiye dövdüğü görüntülerle ilgili sanat camiasından ilk tepki Sinan Akçıl'dan geldi. Akçıl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Halil Sezai'ye meydan okudu.

"ACINACAK HALDESİN"

Paylaşımında meslektaşını adeta topa tutan Akçıl, "Ayyaşlık var, yaşlılara el kaldırma var, örf yok, adet yok. Gücün herhalde o amcaya yetiyor. Bana da yeter miydi acaba o güç karşısına çıksam? Yazık sana. Acınacak haldesin" ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte Akçıl'ın o paylaşımı;

Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?
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