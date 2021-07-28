Sinan Akçıl'ın eski aşkı Otilia Bruma, cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündem oldu

Konuk olduğu televizyon programında özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulunan Rumen şarkıcı Otilia Bruma, "Cinsel ilişki olmazsa kendimi kadın gibi hissedemem. Bu nedenle cinsel ilişki şart" ifadelerini kullandı.

Bir dönem ünlü popçu Sinan Akçıl ile yaşadığı aşkla adını duyuran Rumen şarkıcı Otilia Bruma, konuk olduğu bir televizyon programında yapmış olduğu açıklamalarla gündem oldu.

CİNSEL İLİŞKİ ŞART"

Romanya'da bir TV programına konuk olan 29 yaşındaki şarkıcı, "Cinsel ilişki olmazsa kendimi kadın gibi hissedemem. Bu nedenle cinsel ilişki şart" ifadelerini kullandı.

MUTLU CİNSELLİĞİN SIRRINI DA VERDİ

Açıklamasının devamında cinselliğin biyolojik bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Otilia Bruma, "Sağlıklı ve mutlu bir cinselliğin sırrı; cinsel ilişkiye beklentisiz başlayıp, kendini anın büyüsüne bırakabilmekten geçer" dedi.

"BİR GECELİK İLİŞKİYİ AFFEDERİM"

Rumen şarkıcı, daha önce de yapmış olduğu bir açıklamada kullandığı ifadelerle büyük tartışma yaratmıştı: "Hepimiz biliyoruz ki erkekler çapkındır. Eğer bir kez aldatırsa, bir gecelik ilişkiyse affederim. Ama ikincisinde aynı kadınla... Bitiririm! Bazen macera, kaçamak o ilişkiyi daha sağlamlaştırır. Erkekleri çözmüş bir kadınım."