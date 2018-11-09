Sinan Akçıl'ın Darp Edildiği İddia Edildi
En son Sermiyan Midyat ile ettiği kavgayla gündeme gelen Sinan Akçıl'ın bir gece kulübünde darbedildiği iddia edildi.
En son Sermiyan Midyat ile ettiği kavgayla gündeme gelen Sinan Akçıl'ın bir gece kulübünde darbedildiği iddia edildi
"SAÇINDAN TUTUP DARP ETTİ"
İddiaya göre; çarşamba akşamı Sinan Akçıl, popçu Berkay'ın sahne aldığı yere gidip şarkıcıyı dinliyor. Başka masada da genç bir futbolcunun menajeri Berkay'ı dinliyor. Yine iddiaya göre genç futbolcunun menajeri ile Sinan Akçıl'ın arasında husumet var. Sinan Akçıl kalkıp lavaboya gidiyor. Menajer de peşinden gidip şarkıcıyı saçından tutup darbediyor.
"MEKAN BOŞALTILDI" İDDİASI
Kanal D Magazin Müdürü Asiye Acar'ın ulaştığı bilgiye göre; olaya şahit olanlar "Böyle bir şey yaşandı, mekan boşaltıldı" diyor. Sinan Akçıl'ın menajeri ise "Hayır, böyle bir şey yaşanmadı" diyor.
YORUMLAR (9)
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Ya o değil de videonun kapak fotosu ne ya:// Bıyıkları yeni terlemiş 13 yaş gibiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Eee Berkayın burnu kırık madem şarkı nasıl söylüyor? İftira mıydı ardayaCevap Yaz Yayından Kaldır
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OHHH NE GÜZEL OLMUŞCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bıktık bunların haberlerinden;((Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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BUNU GAZETELER DE GÖRÜNCE AKLIMA NEDEN HEP TEKER, TOP VE KOVA GiBi NESNELER GELiYOR ACABACevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır