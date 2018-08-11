Sinan Akçıl ile Ayrıldıklarını Gazeteden Öğrenen Buse Narcı, Açtı Ağzını Yumdu Gözünü

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Sinan Akçıl, geçtiğimiz gün Buse Narcı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Narcı, yeni aşkı için geçtiğimiz gün "Sinan benim Yunan heykelim" diyerek aşkını itiraf etmişti. Ancak çifttin mutluluğu kısa sürdü. Akçıl, Buse ile yollarını ayrıldığını ve kalbimde yeni birinin olduğunu söylemişti.

SİNAN ŞARKI YAZMAYI BIRAKSIN SENARYO YAZSIN

Sinan Akçıl'la kısa süreli birlikteliğiyle konuşulan Buse Narcı, açtı ağzını yumdu gözünü. Ayrıldıkları haberini gazeteden okuduğunu söyleyen oyuncu, "Güya ortak kararımızmış! Kendi kendine bitirmiş bu ilişkiyi. Sinan iyi bir şarkı yazarı ama bu işleri bırakıp, senaryo yazsa daha iyi olur. Bizim beraberliğimizi kendi yazdı, yönetti ve oynadı. Herhalde bu kararı ikinci kişiliğiyle almış" dedi.

MODEL SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

Kalbimde yeni biri var diyen Akçıl, Narcı'yla ayrıldıklarını açıkladıktan bir gün sonra Bodrum'da model sevgilisi Gizem Kayalı'yla objektiflere takılmıştı.