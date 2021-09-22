Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 23 Eylül Perşembe günü başlayacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 23 Eylül Perşembe günü başlayacak

Bültenler - Haberler | Güncel
Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 23 Eylül Perşembe günü başlayacak

Efeler Ligi'nin İzmirli temsilcileri Altekma ve Arkas Spor'un yanı sıra ligin son şampiyonu Ziraat Bankkart ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'un katılacağı Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası tek devreli lig usulüyle Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak.

İZMİR (Bültenler) - 23 Eylül Perşembe gününden itibaren her gün ikişer müsabakanın oynanacağı organizasyonu iki doz Kovid-19 aşısı olmuş ve ikinci dozun üzerinden 15 gün geçmiş olması veya müsabakadan 48 saat önce yaptırdıkları PCR testi negatif çıkan kişiler ücretsiz takip edebilecek.

Kemeraltı'ndaki Abacıoğlu Hanı Konak Mutfağı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, bu sene 7. kez düzenleyecekleri turnuvayı Simya Metal sponsorluğunda gerçekleştireceklerini, sağlık sponsorlarının Medicana International İzmir Hastanesi olduğunu hatırlatarak, katkılarından dolayı Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a da teşekkür etti.

Turnuvaya 7 sene önce şubenin asbaşkanı Gökhan Özyurtlu'nun gayretleriyle başladıklarını kaydeden Okumuş, şöyle konuştu:

"Artık bu sene turnuva yapacak mıyız diye düşünmeden işler kendiliğinden yürümeye başladı. Bu seneye kadar başta Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Voleybol camiasının katkılarıyla bu noktaya geldi. Turnuvayı 7 senedir aksatmadan sürdürmeyi iftihar meselesi olarak görüyoruz. Turnuvamızı 4 takımla yapıyoruz ama daha geniş bir programla yapma imkanımız olsa katılmak isteyen takım fazla. Bu ilgi sayesinde de artık turnuvamız geleneksel olarak anılacaktır."

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Müdürü Evren Yılmaz da spor şehri olan İzmir'de 1150 kulübün olduğunu, 255 bin lisanslı sporcudan 35-36 bininin faal olduğunu söyledi.

Yıl boyunca 16-17 bin müsabaka oynandığını kaydeden Yılmaz, "Bu tarz organizasyonlar şehre renk katan organizasyonlar. Katılan tüm takımlara başarılar diliyorum." dedi.

Voleybol İl Temsilcisi Hakan Gürsu da Kovid-19 salgını boyunca da voleybol faaliyetlerinin devam ettiğini hatırlatarak, 7. kez yapılacak TSYD turnuvasının geleneksel hale geldiğini söyledi.

Arkas Spor Menajeri Mustafa Turan, TSYD turnuvasının sezon öncesi kendileri için büyük fırsat olduğunu, organizasyona yurt dışından da katılım yönünde taleplerin olduğunu hatırlattı. Kovid-19 salgının ardından turnuvanın uluslararası bir boyut kazanabileceğini aktaran Turan, "İyi olan kazansın." dedi.

Altekma Antrenörü Levent Matmeriçli de organizasyonu düzenleyen başta TSYD İzmir Şubesi olmak üzere herkese teşekkür ederek, tüm takımlara başarılar diledi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Prof.Dr. Sarı: Kasım ayında müsilaj tekrarlayabilir

Prof.Dr. Sarı: Kasım ayında müsilaj tekrarlayabilir
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Sezai Temelli
Magazin Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Spor Şans Oyunları Arda Turan Cristiano Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Hulusi Akar Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 23 Eylül Perşembe günü başlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 10:07:31. #1.11#