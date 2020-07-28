Şimşek'ten Kurban Bayramı mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şimşek'ten Kurban Bayramı mesajı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Müslümanların bayramını kutladı.

Şimşek'ten Kurban Bayramı mesajı
28.07.2020 09:24 | Son Güncelleme: 28.07.2020 09:30

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Müslümanların bayramını kutladı.

Müslümanlar olarak bir Kurban Bayramına daha ulaşmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, mesajında, "Gerek inancımızda gerekse de toplumsal hayatımızda çok önemli yere sahip olan bayramlar, sevinç ve hüzünlerin paylaşıldığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının üst noktaya çıktığı, kırgınlıkların, küskünlüklerin son bulduğu, barışın, kardeşliğin ve huzurun hakim olduğu, yaşlıların, yoksulların, hastaların daha çok hatırlandığı özel günlerdir. Mübarek Kurban Bayramı'nda bu güzel duyguları içselleştirerek toplumun tüm kesimlerine yayılmasını sağlamak birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceği gibi ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine de hizmet edecektir. Her günümüzün bayram olması ancak her anlamda kalkınmış bir ülke olmakla mümkündür. Sanayiciler olarak, ülkemizin daha fazla kalkınması ve daha aydınlık bir gelecek için de daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın gayreti içinde olmaya devam edeceğiz. Tüm sanayicilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlarken, bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirerek, dünyanın bir çok bölgesinde akan kan ve göz yaşının sona ermesini diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yaylada kaybolduktan 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki kız ve 13 yaşındaki abisi devlet korumasına alındı 3. Sayfa
Yaylada kaybolduktan 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki kız ve 13 yaşındaki abisi devlet korumasına alındı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Ekonomi
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz Dünya
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Magazin
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu Güncel
Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu
Survivor 2020 yarışmacıların Instagram'daki takipçi sayıları arttı! Cemal Can yine zirveye yerleşti Magazin
Survivor 2020 yarışmacıların Instagram'daki takipçi sayıları arttı! Cemal Can yine zirveye yerleşti
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil'in doktorundan sevindiren açıklama
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil'in doktorundan sevindiren açıklama
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Tokat'ta kamyonetin çarptığı ayı telef oldu
Tokat'ta kamyonetin çarptığı ayı telef oldu
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Kocasının şoförlüğünü yaptığı belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Kumpasa alet edildim
Kocasının şoförlüğünü yaptığı belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Kumpasa alet edildim
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
4 katlı binanın bodrum katında facia! Anneanne ile 8 yaşındaki torunu feci şekilde can verdi
4 katlı binanın bodrum katında facia! Anneanne ile 8 yaşındaki torunu feci şekilde can verdi
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
9 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan anne, Müge Anlı'nın canlı yayınında sinir krizi geçirdi
9 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan anne, Müge Anlı'nın canlı yayınında sinir krizi geçirdi
İspanyol bakan Ayasofya için 'Ortak ev' dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir
İspanyol bakan Ayasofya için "Ortak ev" dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir
Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı, diğerinde patlama yaşandı
Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı, diğerinde patlama yaşandı
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü
Bamya, üreticisinin yüzünü güldürüyor
Bamya, üreticisinin yüzünü güldürüyor
Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı
Pınar Gültekin cinayetinde "zanlıya keşif yaptırılsın" talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı
Son Dakika: Jandarma'da 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi
Son Dakika: Jandarma'da 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi
Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kardeş, yan yana son yolculuklarına uğurlandı
Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kardeş, yan yana son yolculuklarına uğurlandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İrfan Buz, futbolcular döver diye Özer'i otobüse almamış
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İrfan Buz, futbolcular döver diye Özer'i otobüse almamış
Beşiktaş'ta Çarşı karıştı! Bir kafede kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu
Beşiktaş'ta Çarşı karıştı! Bir kafede kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Ziya Selçuk Pınar Gültekin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Hazal Kaya Reha Özcan Serdar Ortaç
Spor Gökhan Gönül Burak Yılmaz Abdullah Avcı Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha Instagram Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Şimşek'ten Kurban Bayramı mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 09:56:39. #1.15#
title