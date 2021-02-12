Simpsonların yeni kehaneti herkesi şaşkına çevirdi! Koronavirüs aşısını da bildiler

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, Beyrut'taki patlamanın benzerini yayınlaması ve koronavirüs salgının bir benzerini tahmin etmesiyle ses getirmişti. Kehanetleriyle nam salan Simpsonlar dizisi şimdi de koronavirüs aşılarıyla ilgili yeni tahminiyle herkesi şaşkına çevirdi.

Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsonlar, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin yeni bir öngörüsünü fark edince sosyal medya çalkalandı.

KORONAVİRÜSÜ DE TAHMİN ETMİŞTİ

1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsonlar,, gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.

RUSYA'NIN AŞI OLANLARA DONDURMA İKRAMINI ÖNGÖRMÜŞ GİBİ

Küresel olayları öngörebilmesiyle dünyayı hayrete düşüren Simpsonlar dizisi, yine şaşırtıcı bir kehanetiyle gündem yarattı. Bir sosyal medya kullanıcısı, dizinin 12. sezonun "The Computer Wore Menace Shoes" adlı bölümünde yer alan sahneyi fark etti. Bu sahne, Rusya'daki bir aşı merkezinin insanları koronavirüs aşısı yaptırmak için ücretsiz dondurmayla teşvikte bulunduğu planın yakın zamanda yayımlanan haberini öngörmüş gibi.

Rusya koronavirüs aşısı yaptıranlara dağıttığı dondurmayla gündemi uzun süre meşgul etti.

İKİ SAHNE ARASINDA MÜTHİŞ BENZERLİK

Twitter'da LonelyGoomba takma adını kullanan bir kişi, Rusya'da aşı olanlara dondurma ikram edilmesiyle, internet blog'u yazarak ünlü olan Homer Simpson'ın, kendisine şırıngalarla dolu bir kase dondurma verildiği sahnenin benzerlik taşıdığını fark ederek paylaşımda bulundu.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

"Simpsonlar bir kez daha geleceği tahmin etti" diye yazan LonelyGoomba'nın bu tweet'i on binlerce kez paylaşıldı ve pek çok yorum aldı. Başka bir Twitter kullanıcısı, "Bunu yapmayı nasıl sürdürüyorlar? Bu bir tesadüf mü ya da yazarların zaman makineleri mi var, ne halt karıştırılıyor?" diye yazdı.

BÖLÜM KÖTÜ AMA TAHMİN OLDUKÇA YERİNDE

Bir diğer Twitter kullanıcısı ise, "The Computer Wore Menace Shoes" adını taşıyan bölümün kötü olmasına rağmen başarılı bir öngörüde bulunduğuna dikkat çekerken "Şimdiye kadarki en kötü bölümlerden biri doğru bir tahminde bulundu" ifadelerini kullandı.