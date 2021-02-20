Simpsonlar yine bildi! Teksas senatörünün felaketi yaşayan şehri bırakıp tatile gitmesini 1993'te öngörmüşler

Süt banyosu ve dönerle danstan sonra skandal bir video daha! Çürümüş portakallar meyve suyu olacak

Beyrut'taki patlamayı ve korona salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle bilinen Simpsonlar, şimdi de felaketi yaşayan Teksas senatörünün umursamaz bir tavırla Meksika'ya tatile gitmesini öngörmekle gündem oldu. Çizgi dizinin 1993'teki bir bölümünde salgınla mücadele eden kentini bırakıp tatile giden belediye başkanını konu aldığı öne sürüldü.

Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı şaşırtmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin yeni bir öngörüsünü fark edince sosyal medya çalkalandı.

KORONAVİRÜS SALGININI ÖNGÖRMÜŞLER

1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı. Simpsons hayranları, efsane çizgi dizinin, Teksaslı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un istifa sesleri yükselmesine neden olan ve skandal olarak nitelenen Meksika seyahatini yaklaşık otuz yıl önce tahmin ettiğine inanıyor.

TEKSAS'TA HAYAT FELÇ OLDU, SENATÖR TATİLE ÇIKTI

50 yaşındaki Texas senatörü, ülkeyi vuran çifte felakete karşı duyarsız davranmakla suçlanıyor. ABD'nin Teksas eyaletinde dondurucu soğuklar, hayatı durma noktasına getirdi. Eyalette olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin ardından 20 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Birçok kişinin, evlerinde ya da arabalarında karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Su boruları, dondurucu soğuklardan dolayı patlarken, Teksaslılara çeşmeden akan suyu kaynatmadan içmemeleri önerildi. Boruların, battaniye sarılarak sıcak tutulması tavsiyesinde bulunuldu. Teksas'ta yaşanan krize rağmen eyalet senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz, Meksika'nın Cancun şehrine tatile gitti.

1993'TEKİ BÖLÜMÜYLE BENZERLİK TAŞIYOR

Sosyal medya kullanıcıları, Ted Cruz skandalının, 1993 yılında yayınlanan Simpson'un 'Marge in Chains' bölümündeki bir olay örgüsüne ürkütücü bir şekilde benzediğine dikkat çekti. Dizinin 1993 tarihli bölümünde, 'Osaka Gribi' adı verilen bir virüs, sakinlerin Japonya'dan meyve sıkacağı sipariş etmesinden sonra Springfield'ın dört bir yanına yayılıyor. Ve Senatör Cruz gibi, Springfield Belediye Başkanı Joe Quimby de şehri terk ediyor.

Bir basın toplantısı sırasında belediye başkanı, salgına yardımcı olmak için tatilini iptal ettiğini iddia ediyor, ancak aslında Bahamalar'da olduğu ortaya çıkıyor. Quimby, takım elbisenin üst kısmını yani gömleğini ve ceketini giymiş, kravatını takmış bir şekilde televizyona çıkarak halka sesleniyor. Ancak altında pantolonu yerine mayosu var ve aslında sahilde.

"VAY CANINA"

Simpsons hayranları, Cruz'u eleştirmek için Simpsons karakteri Quimby'nin mayolu halinin yer aldığı video ve fotoğraflarını Twitter'da paylaşıyor. Bir kullanıcı, 'Simpsonlar yine yaptı,' yorumunda bulunurken, bir diğer sosyal medya kullanıcıs ise, "Simpsonlar Ted Cruz'u bile bildi, vay canına" notunu düştü.

KIZLARINI BAHANE ETTİ

Teksas senatörü Cruz ise tepkilerin ardından Perşembe öğleden sonra Houston'a geri döndü ve eyaletin enerji krizinin ortasında tatil için Cancun'a uçtuğu için 'pişman olduğunu' söyledi. Ancak 'sadece babalık yapmaya çalıştığı' konusunda da ısrar etti. Teksaslı Senatör, 10 ve 12 yaşındaki kızlarının çarşamba günü kendisine arkadaşlarıyla Meksika'ya tatile gidip gidemeyeceklerini sorduğunu, bu nedenle eşiyle saatler sonra bir uçağa bindiğini iddia etti.

Houston'daki evine vardığında basına açıklama yaparken, "Bariz bir hataydı ve geriye dönüp baktığımda bunu tekrar yapmazdım" dedi. "Ben sadece baba olmaya çalışıyordum." diye ekledi.