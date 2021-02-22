Simit aracında uyuyan vatandaşın görüntüsü yürek dağladı
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Simit aracında uyuyan vatandaşın görüntüsü yürek dağladı

22.02.2021 09:38 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:12
Simit aracında uyuyan vatandaşın görüntüsü yürek dağladı

Bayrampaşa'da metrobüs çıkışı çekilen görüntüde bir vatandaşın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait elektrik direğine bağlı olan simit aracında uyuduğu görüldü. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'da çekilen bir kare görenlerin yüreğini sızlattı. Bayrampaşa metrobüs çıkışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir simit aracında kaydedilen görüntüde, bir vatandaşın uyuduğu anlar fotoğraflandı.

EKSİ 3 DERECE HAVADA UYUDU

Termometrelerin eksi 3'ü gösterdiği buz gibi havada kimliği belirsiz bir vatandaşın elektrik direğine bağlı olan simit aracında uyuması yoldan geçenlerin de dikkatini çekti. Bir vatandaşın çektiği kare çok kısa bir sürede sosyal medyada da gündem oldu.

İşte yürekleri sızlatan o görüntü;

Simit aracında uyuyakalan vatandaşın görüntüsü yürek dağladı
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