Simge Ünal tanıtım için podyumda

Ülkemizi yurt dışında da temsil eden Simge Ünal, Fashion Week defilelerinin tanıtımı için Beykoz'da bir yalıda podyuma çıktı. İşte detaylar...

Simge Ünal, Turkey Fashion Week defilelerinin tanıtımı için Beykoz'da bir yalıda podyuma çıktı. Türkiye'nin farklı şehirlerinde yapılacak olan etkinliğin tanıtımı için beyaz ve mor kombinli kıyafetler giyen model, göz doldurdu.

Ünal, Asil Çağıl'ın koreografisinin üstlendiği defileler de boy gösterecek. Model, önümüzdeki günlerde hem iş hem de tatil için Ukrayna'ya gidecek.

Kaynak: Snob Magazin