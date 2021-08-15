Simge Ünal tanıtım için podyumda
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Simge Ünal tanıtım için podyumda

Simge Ünal tanıtım için podyumda
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ülkemizi yurt dışında da temsil eden Simge Ünal, Fashion Week defilelerinin tanıtımı için Beykoz'da bir yalıda podyuma çıktı. İşte detaylar...

Simge Ünal, Turkey Fashion Week defilelerinin tanıtımı için Beykoz'da bir yalıda podyuma çıktı. Türkiye'nin farklı şehirlerinde yapılacak olan etkinliğin tanıtımı için beyaz ve mor kombinli kıyafetler giyen model, göz doldurdu.

Ünal, Asil Çağıl'ın koreografisinin üstlendiği defileler de boy gösterecek. Model, önümüzdeki günlerde hem iş hem de tatil için Ukrayna'ya gidecek.

Simge Ünal tanıtım için podyumda

Kaynak: Snob Magazin

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