Simge Sağın ablası neden öldü? Nilay Sağın hastalığı neydi?

Simge Sağın ablası Nilay Sağın'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili detaylar, hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Özellikle "Simge Sağın ablası neden öldü?" sorusuna yanıt arayanlar, konuyla ilgili net bilgilere ulaşmak istiyor. Ünlü şarkıcı, ablasının vefatı sonrası duygusal bir paylaşımda bulundu. Peki, Simge Sağın ablası neden öldü?

SİMGE SAĞIN ABLASI NEDEN ÖLDÜ?

45 yaşında hayata veda eden Nilay Sağın, Simge Sağın'ın en büyük destekçilerinden biri olarak biliniyordu. Aileye yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, Nilay Sağın son dönemlerde yaşadığı rahatsızlıklarla mücadele ediyordu.

Acı haberin ardından sosyal medyada birçok hayran başsağlığı mesajları paylaşırken, Simge Sağın da duygusal bir mesajla ablasına veda etti. Sanat dünyasından da çok sayıda destek mesajı alan şarkıcı, yaşadığı bu zor süreçte sevenlerinin desteğiyle ayakta durmaya çalışıyor.

CENAZESİ BUGÜN

Cenaze namazı, bugün öğle namazına müteakip Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde (Modern Camii) kılınacak. Ardından Nilay Sağın'ın naaşı, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.