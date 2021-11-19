Simge Fıstıkoğlu kimdir? Simge Fıstıkoğlu hangi kanalda? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 2018 yılında işadamı Emir Tavukçuoğlu ile evlenen Fıstıkoğlu, Eylül ayında ilk bebeğini kucağına almıştı. Ekranlardan uzak kalan Simge Fıstıkloğlu hakkında merak edilenler... Simge Fıstıkoğlu kaç yaşında, nereli?

SİMGE FISTIKOĞLU KİMDİR?

Simge Fıstıkoğlu, Edip Mazhar ile Güler çiftinin iki kızından biridir. Fıstıkoğlu, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Televizyonculuk kariyerine 2006 yılında Haber türk TV'de spor spikeri olarak başladı. 2009 yılında spor müdürü olarak devam etti.

Simge Fıstıkoğlu Doğum Tarihi: 12 Aralık 1982

12 Aralık 1982 Simge Fıstıkoğlu Kaç Yaşında: 37 yıl yaşında

37 yıl yaşında Simge Fıstıkoğlu Nereli: Yeşilköy, İstanbul

Yeşilköy, İstanbul Simge Fıstıkoğlu Eş: Emir Tavukçuoğlu (e. 2018)

Emir Tavukçuoğlu (e. 2018) Simge Fıstıkoğlu Filmler ve TV şovları: Spor Aksami, Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede tr

Spor Aksami, Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede tr Simge Fıstıkoğlu Kardeşleri: Sinem Fıstıkoğlu

Sinem Fıstıkoğlu Simge Fıstıkoğlu Ebeveynler: Edip Mazhar Fıstıkoğlu, Güler Fıstıkoğlu

Simge Fıstıkoğlu

Simge Fıstıkoğlu, 12 Aralık 1982'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Mesleğe 2006 yılında Haber türk'te spor spikeri olarak başladı. 2009 yılında spor müdürü olarak devam etti. 2011 yılında A Haber'e geçti. 2012 yılında Haber türk'e geçti. 1 Gün ve Gün Başlıyor programını hazırlayıp sundu. Burası Haftasonu programını da sunmuş olan Fıstıkoğlu, Show TV ile anlaşmış ve Yeni 1 Gün Programında haber sunuculuğu yapmıştır.

Eylül 2014'te programına son veren deneyimli televizyoncu farklı kurumlarda spikerlik yaptı. Simge Fıstıkoğlu 2015 yılı itibarıyla TRT Spor Kanalında Topuklu Krampon isimli Futbol Sohbet Programını Nazenin Tokuşoğlu ile birlikte sundu.

Günümüzde NTV'de hafta içi her akşam "Simge Fıstıkoğlu'yla spor akşamı" adlı programın ve "Günün İçinden" adlı haber programını sunmaktadır.

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