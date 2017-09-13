Kütahya'nın Simav ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Simav Turizm ve Ticaret Panayırı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Serhat Gökmen kazandı.



Spor Toto Genel Müdürlüğünün destekleri ile organize edilen güreşler, 13 ayrı boyda 184 pehlivanın katılımıyla gerçekleştirildi.



Finalde Semih Turgut'u yenen Serhat Gökmen, başpehlivan oldu.