Kütahya'nın Simav ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Simav Turizm ve Ticaret Panayırı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Serhat Gökmen kazandı.



Spor Toto Genel Müdürlüğünün destekleri ile organize edilen güreşler, 13 ayrı boyda 184 pehlivanın katılımıyla gerçekleştirildi.



Finalde Semih Turgut'u yenen Serhat Gökmen, başpehlivan oldu.



Diğer kategorilerde ilk sırayı alan güreşçiler şunlar:



Minikler 1: Mertcan Yıldırım



Minikler 2: Mevlütcan Yazıcıoğlu



Teşvik 1: Ali Öztürk



Teşvik 2: Yusuf Demirkurt



Tozkoparan: Şahin Yıldırım



Ayak: Ömer Yasin Gökkaya



Deste küçük: Emre Ayyıldız



Deste büyük: Okay Demir



Küçük orta küçük: Cafer Hami



Küçük orta büyük: Burak Koca



Büyük orta: İsmail Keskin



Başaltı: Mustafa Yenisancar