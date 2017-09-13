Simav Turizm ve Ticaret Panayırı Yağlı Güreşleri

Simav Turizm ve Ticaret Panayırı Yağlı Güreşleri

Kütahya'nın Simav ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Simav Turizm ve Ticaret Panayırı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Serhat Gökmen kazandı.

Simav Turizm ve Ticaret Panayırı Yağlı Güreşleri

Kütahya'nın Simav ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Simav Turizm ve Ticaret Panayırı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Serhat Gökmen kazandı.

Spor Toto Genel Müdürlüğünün destekleri ile organize edilen güreşler, 13 ayrı boyda 184 pehlivanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Finalde Semih Turgut'u yenen Serhat Gökmen, başpehlivan oldu.

Diğer kategorilerde ilk sırayı alan güreşçiler şunlar:

Minikler 1: Mertcan Yıldırım

Minikler 2: Mevlütcan Yazıcıoğlu

Teşvik 1: Ali Öztürk

Teşvik 2: Yusuf Demirkurt

Tozkoparan: Şahin Yıldırım

Ayak: Ömer Yasin Gökkaya

Deste küçük: Emre Ayyıldız

Deste büyük: Okay Demir

Küçük orta küçük: Cafer Hami

Küçük orta büyük: Burak Koca

Büyük orta: İsmail Keskin

Başaltı: Mustafa Yenisancar