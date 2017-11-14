Simav Thk'dan Okullara Defter ve Boyama Kitabı

Türk Hava Kurumu (THK) Simav Şubesi tarafından, Gülizar Eren İlkokulu öğrencilerine 450 adet defter ve boyama kitabı dağıtıldı.



İlk olarak merkez Gülizar Eren İlkokulu öğrencilerine toplam 450 adet defter ve boyama kitabı dağıtımı yapıldı.



THK Simav Şubesi'nin Fahri Başkanı Kaymakam Türker Çağatay Halim, Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi'nin de katıldığı defter ve boyama kitabı dağıtımında, öğrenciler Türk Hava Kurumuna teşekkür ettiler.



THK Başkanı Mehmet Aydın Uzun, merkez Gülizar Eren İlkokulunda 450 adet defter ve boyama kitabı dağıtımı ile başlatılan kırtasiye destek projesine, 2 bin 500 tane daha defter dağıtarak devam edeceklerini ifade etti.



Uzun, "Türk Hava Kurumu, ülkemiz içinde ve ülke dışında, havadan yangın söndürme, hava ambulansı, model uçak kursları, yamaç paraşütü, pilot yetiştirme gibi birçok alanda hizmet vermektedir. Havacılığı sevdirmek adına Simav'da ücretsiz yamaç paraşütü kursu düzenledik. Yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerimizi unutmadık" dedi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA