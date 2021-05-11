Simav'dan İsrail'e protesto

Simav'dan İsrail'e protesto Kütahya'nın Simav ilçesinde, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı hukuksuz müdahaleler protesto edildi.

Simav'dan İsrail'e protesto

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı hukuksuz müdahaleler protesto edildi. İsrail polisinin "Kudüs Günü" bahanesiyle fanatik Yahudiler'in olası baskınına karşı Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere yaptığı müdahalelere, Simav'daki Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinden sert teki geldi.

Protestoda " Kim hangi kararı alırsa alsın Filistin ve Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs Filistin'in başkenti, Mescid-i Aksa Müslümanların kutsal mekanıdır. İsrail'in bu ihlalleri, uluslar arası yargının ve özellikle uluslar arası ceza mahkemesindeki suçlar kapsamına girmektedir. İsrail, bu hukuk tanımaz işlemlerinden dolayı, uluslar arası ceza mahkemesinde yargılanmalıdır" şeklinde basın açıklaması yapıldı.

Cumhuriyet meydanında pandemi şartları dikkate alınarak vatandaşların da katıldığı Türk Bayrağı ve Filistin Bayrağı açılan izinli protesto gösterisinde, tekbirler getirilerek " Kahrolsun İsrail" sloganları atıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN İNCEKULAK