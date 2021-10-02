Simav'da 'Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı' açıldı - Haberler
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Simav'da 'Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı' açıldı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak - Haberler | Yerel

Simav'da 'Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı' açıldı Simav'ın Hisarardı Mahallesi'ne yaptırılan parka, TEMA Vakfı'nın kurucusu ve onursal başkanı Hayrettin Karaca'nın adı veridi.

KÜTAHYA (İHA) - Simav'da 'Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı' açıldı

KÜTAHYA - Simav'ın Hisarardı Mahallesi'ne yaptırılan parka, TEMA Vakfı'nın kurucusu ve onursal başkanı Hayrettin Karaca'nın adı veridi.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Simav TEMA Vakfı Temsilcisi Gönül Edev Pak, ömrü boyunca doğanın korunması için mücadele eden Tema Vakfı kurucusu Hayretti Karaca'nın adının verildiği parkın açışını yaptıklarını ifade etti.

TEMA Vakfı Kütahya İl Temsilcisi Mustafa Satılmış, TEMA Vakfı'nın 1992 yılında Hayrettin Karaca tarafından kurulduğunu ve hızla yayılıp 1 milyon gönüllü sayısına ulaştığını belirtti. Satılmış, "Kuruluş amacımız, ülkemizi bilinçli bir şekilde ağaçlandırarak erozyonla mücadele etmektir. Bizim bütün derdimiz toprağımızdır. Merhum Hayrettin Karaca 97 yıllık ömründe bu uğurda maddi ve manevi katkılarını ortaya koymuştur" dedi.

Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Hayrettin Karaca'nın adının yaşatıldığı bir parkın açılışında bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

'Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı'ndaki ağaçların bakımları ve çevre temizliğini yapan, TEMA gönüllüsü minik öğrencilere de kalem kutusu hediye edildi.

Simav'da 'Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı' açıldı

Simav'da 'Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı' açıldı

Simav'da 'Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı' açıldı

Simav'da 'Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı' açıldı
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Simav'da 'Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı' açıldı - Haberler
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