Simav'da 53 araç trafikten men edildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nın trafik ekiplerince 1 ay içinde, kurallara uygun olmayan 53 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nın trafik ekiplerince 1 ay içinde, kurallara uygun olmayan 53 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipler tarafından yapılan denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirtti.

Kaymakam Halim, "24 saat esasına göre çalışan polis ve jandarma ekiplerimiz tarafından, 1 aylık süre içinde 6 bin 925 araç denetlenip, 12 bin 714 kişi hakkında genel bilgi toplama işlemi (GBT) yapıldı. Haklarında arama kararı olan 12 kişi yakalandı. Kurallara uygun olmayan 53 araç trafikten men edilirken, 399 araca-kişiye trafik cezası uygulanıp 196 bin 937 TL para cezası kesildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, bin 537 kök izinsiz ekilen haşhaş ve 102 kök kenevir ele geçirildi" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı