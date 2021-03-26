Simav Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı
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Simav Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / MURAT SEYMAN - Haberler | Güncel

Simav Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Simav Çayında selde 4 gündür mahsur kalan köpeği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye ekipleri kurtardı.

Simav Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Simav Çayında selde 4 gündür mahsur kalan köpeği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye ekipleri kurtardı.

4 gündür süren aşırı yağışlar nedeniyle Simav çayında sel oluştu. Bunun üzerine Binmurt mevkiine yakın bir alanda oluşan adacıkta köpek mahsur kaldı. 4 gündür mahsur kaldığı belirtilen köpek Çılbırcı mahalle sakinlerinin itfaiye ekiplerine bildirmesi ile birlikte kurtarıldı.

Özel kıyafetler ve önlemler ile dereye giren Sındırgı İtfaiye amiri köpeği bulunduğu noktadan alarak kıyıya çıkardı. Doğal şehir Sındırgı'da doğal yaşama ve hayvanlara olan saygı bir kez daha gözler önüne serildi.

Mahsur kalan av köpeğini kurtarıp sahibine teslim eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı itfaiye amiri Mehmet Ali Kocakaya "Sındırgı itfaiyemize gelen ihbar üzerine, Sındırgı simav çayı üzerinde selden dolayı oluşan adacıkta dört gündür mahsur kalan köpeği kurtardık. Sahibine teslim ettik. Sındırgı itfaiye olarak tüm vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. İtfaiye candır" dedi.

Simav Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı
Simav Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı
Simav Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı
Simav Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı
Simav Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı
Simav Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı
Simav Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı
Simav Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı
Simav Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT SEYMAN

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