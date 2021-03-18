Simav Belediyesi'nden kar mesaisi
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Simav Belediyesi'nden kar mesaisi

18.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:45
Simav Belediyesi'nden kar mesaisi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki bin 450 rakımlı Gölcük mesire alanı beyaza büründü. Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Simav Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Gölcük mesire alanı ve çevresindeki yollarda yapılan kar temizleme çalışmalarına gün boyu devam edildiği bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Eynal Kaplıcaları ile Gölcük Yaylası yolu arasında mahsur kalan araçlara yardım ettiklerini belirterek, kar yağışına hazırlıksız yakalanan araçları ve vatandaşları kurtardıklarını ifade etti. - KÜTAHYA

Simav Belediyesi'nden kar mesaisi
Simav Belediyesi'nden kar mesaisi
Simav Belediyesi'nden kar mesaisi
Simav Belediyesi'nden kar mesaisi
Simav Belediyesi'nden kar mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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