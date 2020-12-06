Simav Belediyesi'nden 3 boyutlu yaya geçidi çalışması

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 'Sıfır Kaza, Sıfır Can Kaybı' sloganıyla yola çıkan Simav Belediyesi, yayaların güvenle karşıdan karşıya geçmeleri için 3 boyutlu yaya geçidi uygulamalarını başlattı.

Simav Belediyesi, sürücülerin yayalara yönelik dikkatini artırmak ve yayalara trafikte öncelik verilmesini sağlamak amacıyla, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek 3 boyutlu yaya geçidi uygulamasını hayata geçirdi. Uygulamadaki 3 boyut, sürücülerde farklı bir algılamayla optik yanılgı sağlıyor. 3 boyutlu yaya geçidine yaklaşan sürücüler, burada bir yükselti olduğunu düşünüp yavaşlıyor. Yayaların geçiş önceliği için yapılan bu çalışmalara, değişik renkler uygulanacağı belirtiliyor.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Covit – 19 salgın hastalığı için alınan tedbirler kapsamında, hafta sonu sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek bu 3 boyutlu yaya geçidi çizimlerini yaptıklarını belirtti. Başkan Biçer " İlçe merkezinde, özellikle 4 Eylül mahallesi ile Sırapayam mahallesi arasında bulunan geçiş noktalarından vatandaşlarımızın güvenle karşıdan karşıya geçmeleri için, 3 boyutlu yaya geçidi uygulamasına öncelikle bu bölgeden başladık. Yayaların can güvenliği konusunda yaptığımız çalışmalarımız, başta okul çevreleri olmak üzere araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeler, çalışma planımız doğrultusunda 3 boyutlu yaya geçitleri boyanacak. Sürücülerimizin yaya geçitlerinde belirlenen hız sınırlarına uymalarını istiyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı