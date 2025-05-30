Şimal kimdir? Şarkıcı Şimal kaç yaşında, nereli?

Şimal kimdir? Şarkıcı Şimal kaç yaşında, nereli?
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Şimal kimdir sorusu, son dönemlerde müzik dünyasında adını sıkça duyuran başarılı sanatçılardan biri olması nedeniyle gündemdeki yerini koruyor. Şarkıcı Şimal'in kariyeri, özel hayatı ve hastalık süreci, sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki, şarkıcı Şimal kaç yaşında, nereli ve hangi şarkılarla tanınıyor?

Şimal kimdir sorusu kadar, onun nereli olduğu ve hangi şarkılarla ön plana çıktığı da araştırılıyor. İstanbul doğumlu olan şarkıcı Şimal, müzik kariyerine genç yaşlarda adım atmış ve bugüne kadar 400'ü aşkın besteye imza atmıştır. İşte Şimal'in biyografisi ve hakkında merak edilen tüm detaylar…

ŞİMAL KİMDİR?

Şarkıcı Şimal, 25 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 39 yaşında olan Şimal, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duymaya başlamıştır. Şimal kimdir sorusuna verilebilecek en net cevaplardan biri, onun üretken bir söz yazarı ve güçlü bir yorumcu olduğudur.

2012 yılında müzik kariyerinde önemli bir adım atan Şimal, "Başlangıç" adlı ilk albümünü müzikseverlerle buluşturmuştur. Bu albümde yer alan şarkılarla dikkatleri üzerine çeken sanatçı, özellikle "Şimal Yıldızı" adlı eseriyle büyük beğeni kazanmıştır. Şimal kimdir diye merak edenler, onun hem söz yazarı hem de besteci kimliğiyle ön plana çıktığını bilmelidir.

Müzik kariyeri boyunca yaklaşık 400 şarkıya imza atan Şimal, "Ucuz Roman", "Ferman" ve "Ağla Ağla" gibi parçalarla geniş kitlelere ulaşmıştır. Kendi şarkılarının söz ve müziklerini büyük ölçüde kendisi yazan sanatçı, bağımsız bir müzikal duruş sergilemektedir.

Şarkıcı Şimal'in hayatı, yalnızca müzikle değil, aynı zamanda sağlık mücadelesiyle de gündeme gelmiştir. 2022 yılında meme kanseri teşhisi konulan Şimal, uzun süren bir tedavi sürecinden geçmiştir.

Şimal kimdir? Şarkıcı Şimal kaç yaşında, nereli?

Şarkıcı Şimal, 4 Mayıs 2025 tarihinde sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçının daha önce meme kanseri nedeniyle üç kez metastaz yaşadığı ve bu zorlu süreçte birçok ameliyat geçirdiği biliniyordu.

Uzun süredir hastalıkla mücadele eden Şimal'in sağlık durumu son haftalarda kritik seviyeye ulaşmıştı. Tüm bu süreçte hayranlarından dua isteyen sanatçının, zaman zaman sosyal medya üzerinden moral verici mesajlar paylaştığı da biliniyordu.

Ancak bugün sabah saatlerinde, 39 yaşındaki sanatçıdan acı haber geldi. Şimal'in yaşamını yitirdiği, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla kamuoyuna açıklandı. Açıklamada "Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası'na defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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