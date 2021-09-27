İçerisinde 25 bin TL'lik elbise olan minibüs, cayır cayır yandı

Diyarbakır'da park halindeki bir minibüs, patlama sesleri gelmesinin ardından alev alev yanmaya başladı. Şans eseri otobüste kimse olmazken, içerideki 25 bin TL değerindeki kıyafetlerin tamamı kullanılamaz hale geldi.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Silvan ilçesi Diyarbakır Caddesi üzerinde park halinde bulunan Mehmet Gezici'ye ait 21 AAS 135 plakalı minibüste akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından minibüste yangın çıktı. İçerisinde giyim malzemesi bulunan minibüs bir anda alev topuna dönerken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ELBİSELER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, minibüs içerisinde bulunan yaklaşık 25 bin TL değerindeki giysi de kullanılamaz hale geldi.

KÖYLERDE SATIŞ YAPIYORDU

Mehmet Gezici'nin minibüs ile köylere giderek, kadın ve erkek kıyafetleri sattığı öğrenildi. Polis ekipleri de, kundaklama ihtimaline karşı, çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İtfaiye ekipleri de yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri