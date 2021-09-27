İçerisinde 25 bin TL'lik elbise olan minibüs, cayır cayır yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçerisinde 25 bin TL'lik elbise olan minibüs, cayır cayır yandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, içinde 25 bin TL'lik elbise olduğu belirtilen minibüs cayır cayır yandı. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederken, elbiselerin tamamı kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'da park halindeki bir minibüs, patlama sesleri gelmesinin ardından alev alev yanmaya başladı. Şans eseri otobüste kimse olmazken, içerideki 25 bin TL değerindeki kıyafetlerin tamamı kullanılamaz hale geldi.

Silvan ilçesi Diyarbakır Caddesi üzerinde park halinde bulunan Mehmet Gezici'ye ait 21 AAS 135 plakalı minibüste akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından minibüste yangın çıktı. İçerisinde giyim malzemesi bulunan minibüs bir anda alev topuna dönerken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, minibüs içerisinde bulunan yaklaşık 25 bin TL değerindeki giysi de kullanılamaz hale geldi.

Mehmet Gezici'nin minibüs ile köylere giderek, kadın ve erkek kıyafetleri sattığı öğrenildi. Polis ekipleri de, kundaklama ihtimaline karşı, çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İtfaiye ekipleri de yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

İçerisinde 25 bin TL'lik elbise olan minibüs, cayır cayır yandı

İçerisinde 25 bin TL'lik elbise olan minibüs, cayır cayır yandı

İçerisinde 25 bin TL'lik elbise olan minibüs, cayır cayır yandı

İçerisinde 25 bin TL'lik elbise olan minibüs, cayır cayır yandı

İçerisinde 25 bin TL'lik elbise olan minibüs, cayır cayır yandı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener
Magazin
Spor
Tüm Haberler Mehmet Fatih Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hulusi Akar Rüya Tabirleri Lionel Messi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İçerisinde 25 bin TL'lik elbise olan minibüs, cayır cayır yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 00:22:08. #1.11#