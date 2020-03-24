Silvan Belediye Başkanlığına Kaymakam Mehmet Uslu getirildi Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Naşide Toprak'ın yerine Kaymakam Mehmet Uslu görevlendirildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Naşide Toprak'ın yerine Kaymakam Mehmet Uslu görevlendirildi.

Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak dün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları emniyette sürerken, İçişleri Bakanlığında konuya ilişkin açıklama yapıldı. Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu'nun Belediye Başkanlığına görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Naşide Toprak, Anayasanın 127. maddesi ile Belediye Kanununun 47. maddesi gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Belediye Kanununun ilgili maddeleri uyarınca, Silvan Belediye Başkan Vekilliğine Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, görevlendirildi" denildi.

(Muhammet Romedi Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA