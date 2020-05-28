Silopi Kaymakamı Işıktaş'tan, 2 engelliye akülü araç
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Silopi Kaymakamı Işıktaş'tan, 2 engelliye akülü araç

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Kaymakamı Sezer Işıktaş, yürüme engelli 2 kişiye akülü araç hediye etti.

Silopi Kaymakamı Işıktaş'tan, 2 engelliye akülü araç
28.05.2020 18:48 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:51

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Kaymakamı Sezer Işıktaş, yürüme engelli 2 kişiye akülü araç hediye etti.

İlçeye bağlı Nuh Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Diyar Yakaömer ile Yenişehir Mahallesi'nde oturan bedensel engelli Leyla Öz'ün akülü araç talebini, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş yerine getirdi. Kaymakamlık önünde gerçekleştirilen törende konuşan Kaymakam Işıktaş, akülü araçları engelli gençlere hayırlı olmasını diledi. Akülü araçlarına kavuşan engelli gençler de Kaymakam Işıktaş'a teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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