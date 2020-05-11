Silopi'de kuaför ve berberler 51 gün sonra kepenk açtı
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Silopi'de kuaför ve berberler 51 gün sonra kepenk açtı

Silopi'de kuaför ve berberler 51 gün sonra kepenk açtı
11.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:42

Silopi'de kuaför ve berberler 51 gün sonra kepenk açtı Şırnak'ın Silopi ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında 21 Martta kapatılan berberler ve kuaförler bugün itibariyle hizmete başladı.

Silopi'de kuaför ve berberler 51 gün sonra kepenk açtı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında 21 Martta kapatılan berberler ve kuaförler bugün itibariyle hizmete başladı.

Silopi ilçesinde hizmet veren berber dükkanları sabahın erken saatlerinde kepenklerini açarak uzun bir aranın ardından müşterilerini kabul etti. Açılma kararının son derece iyi bulduğunu belirten berberler randevu sistemi ile müşteri kabul etmeye başladı. İş yeri sahibi Mesut Bilişik, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge sonucunda iş yerini yaklaşık 51 gündür kapalı olduğunu belirterek bugün dükkanlarını açmanın sevincini yaşadığını belirtti. Bilişik, "Gelen müşterileri de artık randevu sistemi ile tıraş ediyoruz. Müşterilerimiz kendilerine belirtilen saatleri içinde geliyorlar ve tıraş ediyoruz. Gördüğünüz gibi dükkan boş, kimseyi içeride almıyoruz. Tedbir her şeyden önemlidir. Sağlık Bakanımızın dediği gibi virüs ne kadar güçlü olsa da aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir" dedi.

Bayan kuaför salonu işletmecisi Bedriye Unat da iki gün önce iş yerine gelerek gereken temizliği yaptığını, bugün itibari ile sosyal mesafeyi koruyarak müşteri alımına başladıklarını söyledi. Korona virüsle mücadele kapsamında berberlerde bir koltuğun boş bırakılarak sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü.

Silopi'de kuaför ve berberler 51 gün sonra kepenk açtı

Kaynak: İHA

Manşet

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