Silopi'de köy okluna kitap desteği
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Silopi'de köy okluna kitap desteği

10.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:10
Silopi'de köy okluna kitap desteği

Hayat Boyu Öğrenme ve Spor Kulüpleri Federasyonu Şırnak'ın Cizre ilçesindeki köy okuluna kütüphane desteği sundu.

Hayat Boyu Öğrenme ve Spor Kulüpleri Federasyonu Şırnak'ın Cizre ilçesindeki köy okuluna kütüphane desteği sundu.

Okullarda Hayat Boyu Öğrenme ve Spor Kulüpleri Federasyonu İstanbul İl kulaKadın Kolları Başkanı Nuray Yılmaz, Suriye sınırındaki İnci Köyündeki oku için kampanya başlattıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sosyal medya aracılığa ile bu okulumuza ulaştık. Kampanyamıza çok geniş bir katılım oldu. Toplanan kitaplarımızı bizde Cizre'deki okulumuza getirerek teslim ettik. Çocuklarımız ile beraber kitaplarımızı raflara yerleştirdik. Kampanya da emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Kitapları raflara yerleştiren öğrencileri ise kitaba kavuşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Demirhan

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