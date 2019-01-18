Silopi'de Karne Heyecanı

Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, Kavallı köyünde karne dağıtım törenine katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Işıktaş, öğrencilere başarılar diledi.

Daha sonra Silopi Erkek İmam Hatip Anadolu Lisesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Silopi Temsilciliği tarafından düzenlenen karne günü etkinliğine katılan Işıktaş burada da öğrenciler ile bir araya geldi.

Program, TÜGVA Silopi ilçe temsilcisi Fırat Haşimoğlu'nun yaptığı konuşmanın ardından son buldu.

Kaynak: AA