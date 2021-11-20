Silopi'de 20 Kasım da Çocuklar Unutulmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silopi'de 20 Kasım da Çocuklar Unutulmadı

İhlas Haber Ajansı / Ayaz Aliağaoğlu - Haberler | Güncel

Silopi'de 20 Kasım da Çocuklar Unutulmadı AK Parti Silopi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dündar, '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' dolayısıyla çadırda yaşayan göçmen çocuklara çikolata ikramında bulundu.

Silopi'de 20 Kasım da Çocuklar Unutulmadı

ŞIRNAK - Ak Parti Silopi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dündar, '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' dolayısıyla çadırda yaşayan göçmen çocuklara çikolata ikramında bulundu.

Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi yakınlarında çadır kurarak yaşamlarını sürdüren göçmen aileleri ziyaret eden AK Parti Silopi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dündar, burada çocuklara çikolata ve kek ikramında bulundu. Zor şartlarda yaşamlarını sürdüren göçmen ailelerin çocukları hakkında bilgi alan Başkan Dündar, kendilerine her zaman destek sunacaklarını belirtti.

AK Parti Silopi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dündar "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla özellikle göçmen ailelerin yaşam şartlarına şahit olmak için buraya geldiklerini belirterek;" ne kadar zor şartlar altında yaşasalar da eğitim imkanlarından geri durmuyorlar. Bu vesileyle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sunumu kutluyorum."dedi.

Silopi'de 20 Kasım da Çocuklar Unutulmadı

Silopi'de 20 Kasım da Çocuklar Unutulmadı

Silopi'de 20 Kasım da Çocuklar Unutulmadı

Atatürk'ün hiç yayımlanmayan röportajı İngiliz arşivinde

Atatürk'ün hiç yayımlanmayan röportajı İngiliz arşivinde

 'Seri kedi katili' için özel ekip kuruldu

'Seri kedi katili' için özel ekip kuruldu

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden AK Parti Milletvekili İmran Kılıç için taziye ilanı Açıklaması

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden AK Parti Milletvekili İmran Kılıç için taziye ilanı Açıklaması

İhlas Haber Ajansı / Ayaz Aliağaoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title