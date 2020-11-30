Silkelenen halıdan düşen para bulunduktan sonra sahibine teslim edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Silkelenen halıdan düşen para bulunduktan sonra sahibine teslim edildi

30.11.2020 12:39 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:43
Silkelenen halıdan düşen para bulunduktan sonra sahibine teslim edildi

Samsun'un Havza ilçesinde temizlik sırasında silkelenen halıdan düşen para sahibine ulaştırıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde temizlik sırasında silkelenen halıdan düşen para sahibine ulaştırıldı.

Hasan Altınkaynak, 26 Kasım'da eşiyle yürürken Mesut Kuru Caddesi'nde yol kenarında park halindeki aracın altına dağılmış halde bulduğu bir miktar parayı zabıta ekiplerine teslim etti.

Ekipler paranın sahibi araştırmak için çalışma başlattı. Bu sırada parasını kaybettiğini belirten Necati Doğan, Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvurdu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
Bir ülkeyi yıkan katliam! 43 tarım işçisi boğazı kesilmiş halde bulundu
Bir ülkeyi yıkan katliam! 43 tarım işçisi boğazı kesilmiş halde bulundu

"Eşim içinde paraların olduğu halıyı balkondan silkelemiş"

Doğan, önünde paranın bulunduğu binanın 3. katında yaşadığını belirterek "Emekli maaşımı aldıktan sonra masraflar için bir kenara para ayırdım. Ayırdığım parayı evde katlı vaziyette bulunan halının içine saklamıştım. Eşim de temizlik yaparken halıyı üçüncü katın balkonundan aşağıya silkelemiş ve halının içindeki parayı fark etmemiş. Paranın kaybolduğunu, para lazım olduğunda fark ettim. Paramızı bulan duyarlı vatandaşımız parayı zabıta ekiplerimize teslim etmiş. Hem kendisine hem zabıtamıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yapılan inceleme sonucu para, Zabıta Müdürü Erhan Demir tarafından tutanak ile Doğan'a teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

İlgili Haberler

Babası tarafından kaçırılan çocuk, velayet sahibi annesine teslim edildi
Babası tarafından kaçırılan çocuk, velayet sahibi annesine teslim edildi
Temizlik işçileri parkta buldukları cüzdanı sahibine teslim etti
Temizlik işçileri parkta buldukları cüzdanı sahibine teslim etti
Taksici, aracında unutulan 2 milyon 800 bin TL'yi yabancı uyruklu sahibine teslim etti
Taksici, aracında unutulan 2 milyon 800 bin TL'yi yabancı uyruklu sahibine teslim etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Cevdet Yılmaz Süleyman Soylu Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Caner Erkin Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Bursa Oyunlar Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silkelenen halıdan düşen para bulunduktan sonra sahibine teslim edildi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 12:43:46. #1.14#
title