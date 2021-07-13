Silivri'de TEM Otoyolu'nda minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
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Silivri'de TEM Otoyolu'nda minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Silivri'de TEM Otoyolu'nda minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

SİLİVRİ'de TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Silivri gişeleri mevkii Büyükçekmece istikametinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, aynı yönde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BSF 958 plakalı hafif ticari araç ile içerisinde 5 kişinin olduğu 39 EP 888 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari bariyerlere çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafik tek şeritten verildi. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

- İstanbul

Silivri'de TEM Otoyolu'nda minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Silivri'de TEM Otoyolu'nda minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Silivri'de TEM Otoyolu'nda minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Silivri'de TEM Otoyolu'nda minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Silivri'de TEM Otoyolu'nda minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı

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Silivri'de TEM Otoyolu'nda minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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