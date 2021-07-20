Silivri'deki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
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Silivri'deki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Silivri'deki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş - Haberler | Güncel

Silivri'de meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Silivri'de meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle General Ali İhsan Türkkan Caddesi'nde arkadaşıyla yürüyen M.Y.C. isimli kadına, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi silahla ateş edip kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.Y.C, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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